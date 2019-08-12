https://static.news.ru/photo/1fbd9f4a-bd18-11e9-81b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пекин усматривает в действиях участников гонконгских акций, которые протестуют против внесения поправок в закон об экстрадиции, первые ростки терроризма. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан.

Предупреждение о терроризме, конечно, влечёт за собой соответствующие реакции, связанные с такого рода преступлениями, — сообщил РИА Новости эксперт Российского института стратегических исследований Константин Кокарев.

По его словам, в случае появления угрозы официальным учреждениям власти Китая могут пойти на более жёсткие меры против демонстрантов в Гонконге.

Как ранее писал News.ru, начавшиеся ещё в июне массовые протесты в Гонконге приобретают всё более радикальный характер. 5 августа специальный административный район КНР столкнулся с транспортным коллапсом: манифестанты парализовали транспортное сообщение — было отменено около 230 авиарейсов. По предварительным данным, принять участие в протестной акции планировали порядка 500 тыс. человек. Местная полиция применила слезоточивый газ по отношению к протестующим, которые закидывали камнями представителей правоохранительных органов. Столкновения полиции и протестующих в Гонконге в целом неоднократно наблюдались за последние недели.

Причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.