Власти Китая оставят «под замком» три города ещё на неделю из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/79814e42-5802-11eb-8113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти КНР собираются на следующей неделе (с 18 по 24 января 2021 года) сохранить режим полной или частичной изоляции в трёх городах в северной провинции Хэбэй. Там зафиксировали вспышку новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рассказал 16 января замгубернатора региона Сюй Цзяньпэй.

Три населённых пункта продолжат считаться закрытыми. Города Шицзячжуан (административный центр Хэбэя) и Наньгун (предместье города Синтай) планируется оставить изолированными до 19 января, а уезд Гуань города Ланфан (находится к югу от Пекина) — до 25 января, — заявил чиновник во время пресс-конференции.

Он добавил, что все районы Синтая, кроме города-спутника Наньгун, открыли 16 января. А в Ланфане режим изоляции отменят 18 января, исключая Гуань. Сюй Цзяньпэй отметил, что эпидситуация по-прежнему напряжённая. Только утром 16 января медики выявили свыше 30 новых случаев инфицирования. Всего в провинции зарегистрировали заражённых, не считая приезжих, 890 граждан. 12 января администрация Хэбэя объявила о временном закрытии Шицзячжуана, Синтая и Ланфана, в которых постоянно проживают около 23 млн человек.

Накануне китайские власти на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации вновь приступили к возведению временных больниц. В городе Наньгун провинции Хэбэй клинику для заразившихся коронавирусом построили всего за пять дней. Туда доставляют инфицированных жителей прилегающего региона. В целом же в профильном медицинском учреждении 1,5 тысячи палат.

Ранее NEWS.ru писал, что государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР назвал причины новой вспышки коронавируса на севере и северо-востоке Китая. Причина заключается в недостаточном контроле над соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, в том числе над поступлением импортных товаров.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.