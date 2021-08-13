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Варламов «эвакуировался» из Кабула незадолго до прихода талибов

15:17, 15 августа 2021
Варламов «эвакуировался» из Кабула незадолго до прихода талибов Российский тревел-блогер Илья Варламов Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
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Популярный российский тревел-блогер Илья Варламов «эвакуировался» из столицы Афганистана, Кабула, незадолго до того, как город был полностью оккупирован членами запрещённой в Российской Федерации организации «Талибан». Об этом он сообщил в Instagram.

Перед приходом талибов решил всё же эвакуироваться. Ещё вчера никто не верил, что Кабул падёт, а сейчас талибы вошли в город и взяли власть, — написал Варламов.

Несмотря на то что город уже полностью находится под контролем талибов, боевики пообещали не причинять вреда как мирным жителям, так и гражданам других государств. Сотрудники российского посольства в Кабуле работают в штатном режиме, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил ТАСС, что не планирует эвакуировать российских дипломатов.

Ранее сообщалось о переговорах главы Афганистана Ашрафа Гани с талибами и представителями США, также стало известно, кто может заменить президента на его посту.

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