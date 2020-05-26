В Южной Корее впервые с апреля за сутки выявили 40 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/eddd9f64-9fdb-11ea-aacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

В Республике Корея впервые с начала апреля за сутки было зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом.

В центрах по контролю и профилактике заболеваний считают, что 37 из них являются случаями локальной передачи инфекции.

8 апреля в Южной Корее было выявлено 53 пациента с COVID-19. С того момента ежедневно в стране выявляли не более 30 заразившихся, уточняет CNN. В общей сложности на территории государства зафиксировано 11 265 случаев инфицирования коронавирусом, 269 пациентов скончались.

Как писал NEWS.ru, суд в Южной Корее приговорил отказавшегося соблюдать карантин мужчину к лишению свободы с отбыванием наказания в тюрьме.