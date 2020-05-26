В Южной Корее впервые с апреля за сутки выявили 40 заражённых коронавирусом

В Республике Корея впервые с начала апреля за сутки было зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусом.
В центрах по контролю и профилактике заболеваний считают, что 37 из них являются случаями локальной передачи инфекции.
8 апреля в Южной Корее было выявлено 53 пациента с COVID-19. С того момента ежедневно в стране выявляли не более 30 заразившихся,
Как писал NEWS.ru, суд в Южной Корее приговорил отказавшегося соблюдать карантин мужчину к лишению свободы с отбыванием наказания в тюрьме.
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