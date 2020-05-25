В Южной Корее отказавшегося соблюдать карантин мужчину отправили в тюрьму

Суд в Республике Корея приговорил отказавшегося соблюдать карантин мужчину к четырём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в тюрьме.
Как рассказали власти провинции Кёнгидо, мужчина не хотел оставаться ни дома, ни в специальном карантинном учреждении. Вместо этого он посещал общественные места, в том числе сауну и магазин, несмотря на неоднократные предупреждения не делать этого,
Врачи в Южной Корее наблюдают за состоянием двух несовершеннолетних, у которых выявлены симптомы редкого воспалительного синдрома, вероятно, связанного с коронавирусной инфекцией. Синдром похож на болезнь Кавасаки или инфекционно-токсический шок, заражения COVID-19 у детей обнаружено не было, писал NEWS.ru.
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