У детей в Южной Корее заподозрили редкий воспалительный синдром

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В Республике Корея выявили двух несовершеннолетних с вероятным редким воспалительным синдромом, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией.

Речь идёт о жителях Сеула, один из которых — подросток, возраст другого — до 10 лет. Синдром похож на болезнь Кавасаки или инфекционно-токсический шок, сообщает Yonhap со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечается, заражения коронавирусом у детей обнаружено не было.

При синдроме у больного поднимается высокая температура, которая не снижается на протяжении пяти суток, краснеют глаза и кожа в области пальцев рук и ног, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом и увеличиваются шейные лимфатические узлы. Чаще всего подобные проблемы наблюдаются у детей в возрасте до пяти лет.

Случаи воспалительного синдрома у несовершеннолетних ранее были выявлены в Северной Америке и Европе, где первой жертвой заболевания стал девятилетний житель Франции. Мальчик умер от «неврологического повреждения, связанного с остановкой сердца», писал NEWS.ru.