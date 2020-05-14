Медики назвали симптомы загадочного синдрома при коронавирусе у детей

https://static.news.ru/photo/79596632-95d6-11ea-9072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи перечислили признаки воспалительного синдрома, которые часто возникают при коронавирусной инфекции.

Он похож на болезнь Кавасаки или инфекционно-токсический шок. У больного поднимается высокая температура, которая не снижается на протяжении пяти суток, краснеют глаза и кожа в районе пальцев рук и ног, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом и увеличиваются шейные лимфатические узлы. Губы становятся сухими и на них появляются трещины.

Воспалительный симптом чаще всего возникает у детей в возрасте до пяти лет. Если родители обнаружат у них перечисленные симптомы, то нужно в срочном порядке обращаться в больницу, советуют медики. Промедление может привести к осложнениям.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что новый синдром был выявлен в 15 американских штатах, а также в Великобритании, Италии, Испании, Швейцарии и Франции, пишет издание Daily Mirror.

Американские медики выяснили, что коронавирус может поражать в организме детей кровеносную систему и ограничивать приток крови к сердцу. У маленьких пациентов диагностируются воспалённые гланды, судороги и педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. Об этом писал NEWS.ru.