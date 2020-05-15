В Европе умер первый ребёнок с детским воспалительным синдромом

Девятилетний ребёнок скончался во Франции от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией.
Несовершеннолетний умер от «неврологического повреждения, связанного с остановкой сердца»,
Мальчик почувствовал себя плохо, когда был дома, в течение недели врачи пытались спасти его.
Как писал NEWS.ru, возникающий при коронавирусе синдром похож на болезнь Кавасаки или инфекционно-токсический шок. У больного поднимается высокая температура, которая не снижается на протяжении пяти суток, краснеют глаза и кожа в области пальцев рук и ног, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом и увеличиваются шейные лимфатические узлы. Чаще всего подобные проблемы наблюдаются у детей в возрасте до пяти лет.
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