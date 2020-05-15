В Европе умер первый ребёнок с детским воспалительным синдромом

https://static.news.ru/photo/57b59df6-969a-11ea-a818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kamila Stepien/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девятилетний ребёнок скончался во Франции от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией.

Несовершеннолетний умер от «неврологического повреждения, связанного с остановкой сердца», сообщает France Presse со ссылкой на руководителя отделения детской реанимации госпиталя Марселя.

Мальчик почувствовал себя плохо, когда был дома, в течение недели врачи пытались спасти его.

Как писал NEWS.ru, возникающий при коронавирусе синдром похож на болезнь Кавасаки или инфекционно-токсический шок. У больного поднимается высокая температура, которая не снижается на протяжении пяти суток, краснеют глаза и кожа в области пальцев рук и ног, возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом и увеличиваются шейные лимфатические узлы. Чаще всего подобные проблемы наблюдаются у детей в возрасте до пяти лет.