В Японии заявили, что Mitsui и Mitsubishi останутся в проекте «Сахалин-2» Японский министр Хагиуда: Mitsui и Mitsubishi должны сохранить долю в «Сахалине-2»

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Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие долю в проекте «Сахалин-2», должны её сохранить. Такую цель перед ними поставили власти страны, отметил он после встречи с премьером Японии Фумио Кисидой, сообщает Nikkei.

Японские компании уже имеют долю [в проекте], поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать её, — подчеркнул Хагиуда.

Издание уточнило, что правительство Японии попросило Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами проекта после того, как стало известно о новом его операторе. С «Сахалина-2» в Японию идёт почти весь газ.

Решение японские компании примут, когда узнают условия российской стороны. Оно будет согласовано с правительством, партнёрами и акционерами.

Ранее стало известно, что представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил продолжения сотрудничества с Японией по «Сахалину-2». По его словам, Токио сам не способствует развитию торгово-экономических отношений с Москвой, в частности «тормозит» энергодиалог недружественной позицией по отношению к России.