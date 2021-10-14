В Японии распустили нижнюю палату парламента

Новый премьер-министр Японии Фумио Киcида принял решение распустить нижнюю палату парламента. Соответствующий указ подписал японский император Нарухито. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что Кисида принял подобное решение на основании седьмой статьи конституции. Избирательная кампания должна стартовать 19 октября, а выборы в нижнюю палату парламента Японии пройдут 31 октября. Срок полномочий действующих депутатов истекает 21 октября.

По данным Kyodo, впервые в послевоенной истории страны всеобщие выборы будут проведены после истечения срока полномочий депутатов, а период между роспуском нижней палаты и днём ​​голосования станет самым коротким.

Ранее в Японии назначили нового премьер-министра страны, им стал бывший министр иностранных дел и глава политического совета Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Фумио Кисида. Палата представителей парламента страны также утвердила кандидатуру политика на пост руководителя правящей ЛДПЯ. Новое правительство Японии практически полностью состоит из новых лиц, свои посты сохранили главы только двух ведомств. Речь идёт о главе МИД Тосимицу Мотэги и министре обороны Нобуо Киси.