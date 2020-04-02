В Японии потерявшим доход семьям выплатят по $2800

https://static.news.ru/photo/197b245e-758c-11ea-a719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press

Член правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида сообщил, что правительство определилось с размером финансовой помощи семьям, которые нуждаются в деньгах из-за ситуации с коронавирусом.

Семьи, доходы которых резко упали в связи с пандемией, получат по 300 тысяч иен ($2800), передаёт Reuters. Кисида уточнил, что кабмин на выходных будет детально прорабатывать стимулирующие меры. Выплаты могут начать осуществлять уже на следующей неделе.

Премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ подвергся критике за предложение выделять по две многоразовые тканевые маски на семью. Японцев возмутила «щедрость» властей, которые всё ещё не ввели режим чрезвычайной ситуации на фоне пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.