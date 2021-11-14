В Японии подозревают о новой вспышке птичьего гриппа

В Японии возникло подозрение на третью за неделю вспышку птичьего гриппа. Об том сообщает агентство Киодо.

Предположение необходимо подтвердить генетическими анализами. Если они дадут положительный ответ, эта вспышка станет третьей за сезон и второй в префектуре Кагосима. Первый случай птичьего гриппа в текущем сезоне в Кагосиме был выявлен в субботу, 13 ноября. Расстояние между двумя фермами составляет 2,5 километра.

На ферме, где подозревают вспышку заболевания, содержится 11 тысяч птиц.

Первые случаи заболевания птичьим гриппом были выявлены в Кагосиме в субботу. В результате было уничтожено около 3,5 тысячи птиц. Кроме того, введён карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3 километров вокруг фермы с очагами заражения, запрещён вывоз яиц и кур за пределы 10-километровой зоны.

Ранее на неделе вспышка куриного гриппа была зафиксирована в префектуре Акита. В связи с этим там пришлось уничтожить порядка 140 тысяч птиц.

Ранее жители Крыма сообщили, что весь берег залива Сиваш усеян мёртвыми утками. Местный житель Николай рассказал, что за 35 лет ему не доводилось видеть ничего подобного в этом районе.