В Японии почтили память жертв цунами и землетрясения 2011 года

https://static.news.ru/photo/c03c0c62-823e-11eb-a720-96000091f725_660.jpg Император Нарухито и импаретрица Масако во время траурной церемонии Фото: EPA / Behrouz MEHRI / POOL/Global Look Press

В Японии прошла минута молчания в память о погибших во время цунами и землетрясения 2011 года. Трагедия, которая унесла более 18 тысяч жизней, произошла ровно десять лет назад.

На траурные мероприятия в Национальном театре Токио из-за пандемии разрешили собраться только 220 участникам. Почтить память также пришли премьер-министр Ёсихидэ Суга, император Нарухито и императрица Масако. Минута молчания прошла в 14:46 по местному времени, именно в это время случился первый подземный толчок, пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 9,1 и вызванное им цунами произошло 11 марта 2011 года. Сильнее всего пострадали провинции Мияги, Иватэ и Фукусима. Были уничтожены более ста тысяч домов, дороги, порты, а также пострадала расположенная на берегу атомная электростанция «Фукусима-1». Тогда уровень радиации в воздухе превысил допустимую норму как минимум в десять раз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мощное землетрясение 14 февраля 2021 года в Японии привело к тому, что на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» из бассейнов, где хранится отработавшее ядерное топливо, выплеснулась вода. По данным энергетической компании TEPCO, обслуживающей АЭС, ситуация не представляет угрозы и не влияет на процесс охлаждения топлива. Объём вылившейся жидкости слишком мал, чтобы представлять опасность, да и содержание в ней радиоактивных веществ очень низкое. Таким образом, АЭС продолжает работать в штатном режиме.