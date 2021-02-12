Из бассейнов с отработавшим ядерным топливом в Фукусиме вылилась вода

Мощное землетрясение в Японии привело к тому, что на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» из бассейнов, где хранится отработавшее ядерное топливо, выплеснулась вода. Как сообщает энергетическая компания TEPCO, обслуживающая АЭС, ситуация не представляет угрозы и не влияет на процесс охлаждения топлива.
По данным компании, на первом энергоблоке «Фукусимы-2» из одного бассейна
Отмечается, что объёмы вылившейся жидкости слишком малы, чтобы представлять опасность, да и содержание в них радиоактивных веществ очень низкое. Таким образом АЭС продолжает работать в штатном режиме.
Как ранее писал NEWS.ru, число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 103. Данные поступили из префектур Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама, Тиба и Фукусима. В последней префектуре пострадавших оказалось больше всего — 52 человека.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 55 км. Максимальную силу толчков — 6+ по семибалльной японской шкале — зафиксировали в префектурах Фукусима и Мияги. В центре Токио тоже ощущались толчки, их сила составила около четырёх баллов.