В Японии оценили российский закон о налоговых льготах для Курил

В Японии оценили российский закон о налоговых льготах для КурилГенсек Мацуно: закон РФ о налоговых льготах для Курил противоречит позиции Токио
Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио недовольны законом РФ о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды. По его словам, документ, подписанный президентом РФ, противоречит позиции Японии по территориальному вопросу, а также совместной экономической деятельности в регионе, сообщает РИА Новости.
Мацуно
Привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу о северных территориях и сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой до настоящего времени на основе достигнутых на высшем уровне договоренностей, — подчеркнул генсек кабмина.
Ранее стало известно, что 9 марта Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот организациям, зарегистрированным на Курильских островах после 1 января 2022 года. Согласно закону, компании в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налога на прибыль организаций и ряда других налогов.