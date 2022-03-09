В Японии оценили российский закон о налоговых льготах для Курил

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Тайвань рано или поздно будет присоединён к Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции, передаёт РИА Новости. Он отметил, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории. Министр также объяснил, чем отличается тайваньский и украинский вопрос.

Тайвань в конце концов вернётся в объятия родины, — сказал он. По словам министра, некоторые силы в США поддерживают независимость Тайваня, тем самым бросая вызов принципу «одного Китая». Он подчеркнул,...