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В Японии оценили российский закон о налоговых льготах для Курил

Генсек Мацуно: закон РФ о налоговых льготах для Курил противоречит позиции Токио
07:37, 10 марта 2022
В Японии оценили российский закон о налоговых льготах для Курил остров Шикотан, Курильские острова на Дальнем Востоке России Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
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Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио недовольны законом РФ о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды. По его словам, документ, подписанный президентом РФ, противоречит позиции Японии по территориальному вопросу, а также совместной экономической деятельности в регионе, сообщает РИА Новости.

Мацуно высказался о положениях закона, направленного на экономическое развитие островов Курильской гряды.

Привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу о северных территориях и сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, реализуемой до настоящего времени на основе достигнутых на высшем уровне договоренностей, — подчеркнул генсек кабмина.

Ранее стало известно, что 9 марта Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот организациям, зарегистрированным на Курильских островах после 1 января 2022 года. Согласно закону, компании в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налога на прибыль организаций и ряда других налогов.

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