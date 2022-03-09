Путин подписал закон о налоговых льготах компаниям на Курильских островах

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов после 1 января 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, компании в течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов не будут признаваться плательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество организаций.

При этом компаниям следует соблюдать ряд условий. Так, они не должны иметь подразделений за пределами островов, не должны осуществлять посредническую и торговую деятельность, производство, переработку подакцизных товаров, добычу и переработку углеводородов, а также не заниматься выловом ценных видов морепродуктов. Доля же их доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10% всех доходов. Такие компании будут иметь право применять пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% вместо 30%.

Ранее пресс-секретарь губернатора Сахaлинской области Светлана Литвинова заявила, что компания Copenhagen Offshore Partners хочет взять под свои цели часть территории острова Шумшу. Датчане намерены реализовать на Шyмшу проект по производству водорода с помощью энергии ветра.

После этого вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что об аренде российской территории речи быть не может, речь идёт лишь об инвестициях, а земельные участки для инвестиционных проектов будут распределять под контролем правительственной комиссии.