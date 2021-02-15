В Японии утилизируют шестую часть поступившей партии вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/3e7a4a48-7025-11eb-81c4-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Eckel via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

В Японии одна шестая часть партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech будет утилизирована из-за особенностей капсул для хранения и транспортировки препарата.

Генеральный секретарь правительства Кацунобу Като сообщил, что у большинства клиник нет технического оснащения, чтобы использовать полный объём препарата из каждой капсулы, содержащей шесть доз препарата. Таким образом, одна из доз в каждой капсуле отправляется «на помойку», пишет Lenta.ru.

Для того чтобы использовать полный объём препарата, необходимы специальные шприцы, которых нет в большинстве японских клиник, отмечает Като.

Мы пытаемся запастись этими особенными шприцами, — добавил он, подчеркнув, что достать их в необходимом количестве крайне непросто.

Из-за подобного «расточительства» возможны задержки в реализации плана по вакцинации населения. Так, вакцинация препаратом Pfizer выйдет на запланированный уровень лишь через пять месяцев, а около 12 млн японцев не смогут сделать прививку в первую волну вакцинации.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон надеется на интеграцию вакцин из РФ и КНР от нового коронавируса в международный механизм борьбы с пандемией. По его словам, надо только дождаться регистрации препаратов Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).