В Японии утилизируют шестую часть поступившей партии вакцины Pfizer

В Японии одна шестая часть партии вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech будет утилизирована из-за особенностей капсул для хранения и транспортировки препарата.
Генеральный секретарь правительства Кацунобу Като сообщил, что у большинства клиник нет технического оснащения, чтобы использовать полный объём препарата из каждой капсулы, содержащей шесть доз препарата. Таким образом, одна из доз в каждой капсуле отправляется «на помойку»,
Для того чтобы использовать полный объём препарата, необходимы специальные шприцы, которых нет в большинстве японских клиник, отмечает Като.
Мы пытаемся запастись этими особенными шприцами, — добавил он, подчеркнув, что достать их в необходимом количестве крайне непросто.
Из-за подобного «расточительства» возможны задержки в реализации плана по вакцинации населения. Так, вакцинация препаратом Pfizer выйдет на запланированный уровень лишь через пять месяцев, а около 12 млн японцев не смогут сделать прививку в первую волну вакцинации.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон надеется на интеграцию вакцин из РФ и КНР от нового коронавируса в международный механизм борьбы с пандемией. По его словам, надо только дождаться регистрации препаратов Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).