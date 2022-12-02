В Японии назвали потолок цен на российскую нефть оскорбительным Yahoo News Japan: заход Запада на нефтяные рынки будет иметь негативные последствия

Фото: Kevin McKiernan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение стран Запада по введению ограничения на стоимость российской нефти продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен на данный ресурс. Это является «оскорбительным» и недопустимым «искажением» рынка, сообщает Yahoo News Japan.

Автор публикации считает указанную меру тем, что вызывает противоречивые чувства и вопросы по самой «конструкции» таких санкций. Он предположил, что ввод ограничений на экспортные цены должен ограничить волатильность цен на нефть и защитить ЕС и США от скачков ее стоимости. При этом на Западе «не выдержат дальнейшего роста цен на энергоносители», отмечается в статье.

Установка определенного потолка рыночных цен, которые меняются ежедневно, далека от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу, — указал автор.

В статье решение о принятии потолка цен на нефть названо решением, ведущим к негативным последствиям во всем мире.

Ограничивать свободу финансовых рынков недопустимо, — считают в Yahoo News Japan.

Ранее обозреватель Oil Price Ирина Слав заявила, что Россия не лишится сырьевых доходов, а приумножит их в случае, если Запад введет ограничения цен на российскую нефть. Целесообразность планки в $65–70 за баррель она поставила под сомнение.

Автор подчеркнула, что в G7 данную отметку называют оптимальной, поскольку она позволит избежать дефицита и сохранит российский экспорт.