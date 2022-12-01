OilPrice: Россия использует потолок цен на нефть себе на пользу OilPrice: Россия использует потолок цен на нефть себе на пользу, приумножив доходы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обозреватель Oil Price Ирина Слав заявила, что Россия не лишится сырьевых доходов, а приумножит их в случае, если Запад введет ограничения цен на российскую нефть. Целесообразность планки в $65–70 за баррель она поставила под сомнение в своей публикации.

Автор подчеркнула, что в G7 данную отметку называют оптимальной, поскольку она позволит избежать дефицита и сохранит российский экспорт. Однако при обсуждении потолка цен не все страны согласны с выбранной стоимостью. Так, в Польше и странах Балтии настаивают на цене, которая максимально приближена к себестоимости добычи, а это всего $30 за баррель.

Аналитики сходятся во мнении, что ценовые ограничения — это довольно беззубая мера, — отметила Слав.

Обозреватель привела мнение экспертов, считающих, что потолок цен в $65 соответствует нынешним ценам, поэтому не окажет воздействия на Россию.

Слав усомнилась, что в ЕС договорятся об уровне потолка. По ее мнению, союзу придется ввести эмбарго, что взвинтит цены на нефть, а продолжение экспорта способно даже увеличить доходы Москвы.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза принять потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. По данным газеты, согласовать ограничение цены должны все страны — члены Евросоюза единогласно. Если этого не произойдет, страны ЕС приступят к согласованию другого потолка. Однако, как отмечает издание, предложенная цена устраивает практически всех.