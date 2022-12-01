WSJ: Еврокомиссия предложила потолок цен на российскую нефть на уровне $60

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еврокомиссия предложила 27 странам Евросоюза принять потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, высокопоставленные чиновники государств объединения приступили к обсуждению предложения.

Согласовать ограничение цены должны все страны — члены Евросоюза единогласно. Если этого не произойдет, страны ЕС в этот же день приступят к согласованию другого потолка. Однако, как отмечает издание, предложенная цена устраивает практически всех и вряд ли с голосованием возникнут проблемы.

Переговоры о введении потолка цен на российскую нефть велись «часами» последние несколько дней, пишет WSJ. Некоторые европейские чиновники считают, что ограничение должно быть еще более жестким, так как некоторые виды российской нефти идут на экспорт по гораздо более низкой цене.

Среди них — Польша и страны Балтии. Они также выступили за включение в итоговое соглашение механизма для пересмотра цен на топливо в дальнейшем.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. По его словам, эта позиция России, озвученная президентом страны Владимиром Путиным, остается прежней. При этом Песков добавил, что Москва руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.