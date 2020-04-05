В Узбекистане число заражённых коронавирусом достигло 310 человек

Южнокорейские власти призвали жителей страны оставаться дома и соблюдать дистанцию между людьми до 19 апреля.

У нас нет иного выбора, кроме как продолжить кампанию социального дистанцирования на некоторое время, — заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн. Как сообщает «Интерфакс», жителям Южной Кореи запрещено посещать религиозные...