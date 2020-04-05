Азия

В Узбекистане число заражённых коронавирусом достигло 310 человек

21:42, 05 апреля 2020

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о росте числа заразившихся коронавирусом. Оно достигло 310 человек.

На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 310, — сообщили представители Минздрава.

Узбекистан временно остановил транспортное сообщение с другими странами из-за пандемии. Также внутри страны ограничено передвижение общественного транспорта. Предполагается, что ограничения продлятся до 20 апреля.

NEWS.ru писал ранее, что из-за вспышки коронавируса граждане России будут эвакуированы из Узбекистана.

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