В Узбекистане число заражённых коронавирусом достигло 310 человек

Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о росте числа заразившихся коронавирусом. Оно достигло 310 человек.
На сегодняшний день в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 310, — сообщили представители Минздрава.
Узбекистан временно остановил транспортное сообщение с другими странами из-за пандемии. Также внутри страны ограничено передвижение общественного транспорта. Предполагается, что ограничения продлятся до 20 апреля.
NEWS.ru писал ранее, что из-за вспышки коронавируса граждане России будут эвакуированы из Узбекистана.
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