В Туркмении сотрудничество с ООН назвали приоритетом Президент Туркмении назвал работу с ООН стратегической задачей для страны

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сердар Бердымухамедов

Многоплановое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН) является для Ашхабада стратегическим приоритетом, заявил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе встречи в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает агентство TDH. По его данным, Туркмения поддерживает начинания мирового сообщества, которые проводятся под эгидой ООН в рамках обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития.

Бердымухамедов также отметил, что многолетнее взаимодействие Туркмении с ООН и ее специализированными структурами эффективно. Более того, оно воплощается в реализации выдвигаемых Ашхабадом конструктивных инициатив регионального и общемирового характера и совместно реализуется в крупных проектах и программах.

Бердымухамедов прибыл в США 17 сентября, он будет участвовать в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН и в первой встрече глав государств Центральной Азии и США.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил состав делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Ее возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В состав делегации также вошли замглавы МИД России Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.