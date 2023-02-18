В Турции возросло число жертв землетрясений Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 000 человек

Глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) Юнус Сезер сообщил, что число жертв землетрясений в стране увеличилось до 40 642 человек, передает Аnadolu. По его словам, свыше 430 тысяч человек вывезены из зоны бедствия в безопасные районы.

На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадали 108 068 человек, — отметил Сезер.

По его словам, поисково-спасательные работы в некоторых провинциях, пострадавших от землетрясений, все еще продолжаются. Тем не менее к вечеру 19 февраля операции в основном завершатся. Сейчас наиблее интенсивные работы ведутся в Хатае, где задействованы 13 тысяч спасателей.

Ранее стало известно, что бывший футболист «Челси», «Эвертона», «Порту», «Борнмута», «Ньюкасла» и ряда других клубов 31-летний Кристиан Атсу был обнаружен мертвым под завалами здания в Турции. Спортсмен пропал без вести 6 февраля, когда в Турции произошли землетрясения.

Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в Турции с интервалом в девять часов. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил, что разрушительная сила землетрясений была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пережившие удар стихии могут столкнуться с угрозой эпидемии.

Ранее СМИ рассказали о турецком городе Эрзинь, где не зафиксировано ни одного смертельного случая в момент землетрясения. Населенный пункт находится в провинции Хатай, в наибольшей степени пострадавшей от подземных толчков. Мэр города Оккеш Эльмасоглу заявил, что жертв удалось избежать, поскольку все здания построены в соответствии с техническими требованиями. Он запрещал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.