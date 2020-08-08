В Токио у посольства РФ радикалы проводят акцию протеста

https://static.news.ru/photo/2e17bd32-da13-11ea-a5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

В японской столице в районе российского посольства несколько десятков ультраправых активистов начали акцию протеста, посвящённую 75-й годовщине начала войны между СССР и Японией.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента в Токио. Митинг начался утром 8 августа. Демонстранты ездят на автобусах с имперскими флагами Японии и через громкоговорители призывают вернуть стране южные Курильские острова. Небольшие группы из 5–7 человек периодически подходят ко входу в посольство с флагами, выкрикивая протестные лозунги. При этом они проявляют агрессию, иногда вступая в словесные перепалки с сотрудниками полиции.

Подъезды к зданию посольства охраняются усиленными нарядами сотрудников правоохранительных органов. Они пытаются не допустить провокаций со стороны радикалов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Минске проходит автомобильная акция протеста оппозиции. Водители машин начали сигналить на центральном проспекте Независимости.