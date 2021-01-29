В Таиланде задержали 89 туристов, нарушивших меры безопасности по COVID-19

https://static.news.ru/photo/32dea8fa-613e-11eb-bad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Сотрудники полиции Таиланда задержали 89 иностранцев, которые нарушили правила, действующие в стране для борьбы с пандемией коронавируса.

Рейд прошёл в баре Three Sixty Bar, расположенном на пользующемся популярностью среди путешественников острове Пханган. Задержанные прибыли в королевство из 10 разных стран, в том числе из США, Великобритании, Швейцарии и Дании.

Кроме того, полицейские задержали 22 местных жителя, в числе которых оказался владелец бара.

В правоохранительных органах отметили, что проведение подобных массовых мероприятий запрещено в связи с действующим с марта 2020 года режимом ЧС в стране. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы и штраф до $1,3 тысячи, передаёт Associated Press.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Таиланда продлило срок нахождения в стране для российских туристов. Если до этого россияне могли находиться на территории государства 30 дней, то теперь этот срок увеличен до 45 дней. Стоит заметить, что речь в данном случае идёт о безвизовом режиме.