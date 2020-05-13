Азия

В Таиланде впервые с января не выявили новых пациентов с коронавирусом

09:03, 13 мая 2020
Фото: Yuttachai Kongprasert/Global Look Press

Впервые с 13 января на территории Таиланда не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре ситуационного управления COVID-19 (CCSA).

По словам пресс-секретаря CCSA Тависилпа Висануйотина, общее число подтверждённых случаев инфицирования составляет 3017. Жертвами коронавируса стали 56 пациентов, 2844 человека излечились и были выписаны из больниц.

Как писал NEWS.ru, после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Таиланд намерен сосредоточиться на привлечении состоятельных туристов.

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