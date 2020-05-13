В Таиланде впервые с января не выявили новых пациентов с коронавирусом

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Врачи в Гонконге впервые за 23 дня выявили местный случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Заболевшей оказалась 66-летняя женщина.

По имеющейся информации, в последнее время заболевшая не бывала за рубежом. В данный момент она изолирована от родных и близких, у некоторых из которых уже проявились признаки заболевания. Новый местный...