В Таиланде впервые с января не выявили новых пациентов с коронавирусом

Впервые с 13 января на территории Таиланда не было зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре ситуационного управления COVID-19 (CCSA).
По словам пресс-секретаря CCSA Тависилпа Висануйотина, общее число подтверждённых случаев инфицирования составляет 3017. Жертвами коронавируса стали 56 пациентов, 2844 человека излечились и были выписаны из больниц.
Как писал NEWS.ru, после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Таиланд намерен сосредоточиться на привлечении состоятельных туристов.
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