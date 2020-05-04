Таиланд после пандемии откроет страну для богатых туристов

https://static.news.ru/photo/4186e01c-8e02-11ea-af8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

После снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Таиланд в первую очередь сосредоточится на привлечении состоятельных туристов.

В королевстве запрет на международные путешествия действует до 30 мая, но власти уже рассматривают вопрос о возобновлении туризма. Причём особенно ждут тех, кто может позволить себе длительное пребывание в стране и готов потратиться на роскошный отдых в пятизвёздочных отелях, передаёт The Sun.

Как уточняет издание, глава министерства туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн сообщил, что власти стремятся привлечь определённую группу путешественников для посещения избранных мест. В первую очередь, это острова Самуи и Ко Панган.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Таиланда приняли меры по предотвращению распространения COVID-19 и ввели комендантский час с 22:00 до 04:00. Тем, кто нарушает режим, грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10581 за последние сутки), 18 095 человек выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.