https://static.news.ru/photo/47815454-4bd9-11ea-a94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сингапурские учёные готовы представить вакцину против коронавируса нового типа через три месяца, сообщил главный научный сотрудник Минздрава страны, профессор Тан Чох Чуань.

По его словам, за это время препарат будет разработан и протестирован. Первоначально клинические испытания проведут на здоровых людях.

Основная задача вакцины — стимулировать иммунную систему человека, которая позволит бороться с вирусом, — уточнил он.

При этом Чуань отметил, что также сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний, где лечатся инфицированные 2019-nCoV, совместно с рядом институтов исследуют препараты, в том числе комбинаций медикаментов для лечения пневмонии, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские власти всех уровней вложили в борьбу с угрозой коронавируса нового типа суммарно $10,3 млрд. Центральное правительство вложило в профилактику заболеваемости и контроль за распространением вируса примерно $2,5 млрд, остальную сумму предоставили финучреждения всех уровней.