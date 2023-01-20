В Пекине ответили на письмо Зеленского Си Цзиньпину МИД Китая: Пекин продолжит продвижение мирных переговоров на Украине

Фото: Zhang Ling/XinHua/Global Look Press

Пекин продолжит продвижение мирных переговоров на Украине, заявил глава МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в ответ на письмо украинского президента Владимира Зеленского председателю КНР Си Цзиньпину, передает РИА Новости. Ранее жена лидера Украины Елена Зеленская сообщила, что отправит письмо с «формулой мира» президентам Еврокомиссии, Швейцарии и главе КНР.

В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса, — сказал китайский министр.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что прямые переговоры РФ и Украины в случае их возобновления будут, вероятно, прямыми, без посредников. По его словам, это было бы лучшим вариантом.