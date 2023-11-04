В Непале выросло число погибших в крупном землетрясении Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 157

Фото: Office of Prime Minister/XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 157 человек, сообщила полиция страны в соцсети Twitter (Х). По их данным, еще 170 человек пострадали.

Значительная часть разрушений произошла в отдаленных горных поселениях, связь с которыми нарушена в результате землетрясения, поэтому число жертв может стать еще больше. Сильнее всего разрушен район Джаяркот, там погибли по меньшей мере 105 человек. Его посетил премьер-министр Пушпа Камал Дахал и призвал все партии и общественные организации помочь жителям пострадавших регионов.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии располагался в 36 километрах на юго-восток от непальского города Джумла, в котором проживают около девяти тысяч человек, и в 166 километрах на северо-восток от индийского города Бахрайч с населением 182 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.

В первых числах октября в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Очаг залегал на глубине десять километров в районе острова Торисима. Катаклизм был зафиксирован к югу от архипелага Идзу, сейсмологи объявили угрозу формирования гигантских волн. Жителей предупредили, что последующее за этим цунами вызовет колебания воды высотой до метра. Метеорологи отметили, что этого достаточно, чтобы сбить человека с ног.