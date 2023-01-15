В Непале подтвердили гибель всех пассажиров и экипажа рухнувшего самолета Представитель Yeti Airlines подтвердил гибель всех пассажиров и экипажа рухнувшего в Непале самолета

Фото: BIJAYA NEUPANE/EPA/ТАСС

В результате крушения пассажирского самолета АTR 72 в непальском Покхаре погибли все пассажиры и члены экипажа, сообщил в беседе с ТАСС представитель перевозчика Yeti Airlines Пемба Шерпа. Всего на борту находились 72 человека. Ранее местные СМИ утверждали, что нескольких человек удалось спасти и госпитализировать.

Все погибли — 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы, — сказал представитель Yeti Airlines.

Ранее управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек в результате крушения самолета АTR 72 в Покхаре. В ведомстве заявили, что два человека выжили, судьба еще двоих неизвестна.

Самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines, совершавший рейс из столицы Непала Катманду, разбился при заходе на посадку в аэропорт города Покхара 15 января. Специалист по безопасности полетов Александр Романов предположил, что крушение воздушного судна могло произойти из-за отказа двигателя или нештатной ситуации на борту. Однако один из очевидцев катастрофы, россиянин Александр Ковалев, рассказал, что перед падением оба двигателя самолета работали.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с крушением лайнера. Глава государства также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.