В МВД Казахстана заявили, что контролируют ситуацию с наплывом россиян

Фото: Shutterstock

Комитет миграционной службы МВД Казахстана в ответ на рост обеспокоенности по поводу увеличения иммиграции граждан России в республику заявил, что полностью контролирует ситуацию. Как сообщается на сайте комитета, в 2022 году в страну въехали 1 660 000 граждан России, выехали — 1 640 000, за их пребыванием ведется четкий контроль.

Их временное пребывание под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания. <...> Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания, — сказано в сообщении.

Представители ведомства напомнили, что гражданам стран — участниц ЕАЭС разрешено находиться в Казахстане до 90 дней со дня прибытия. За нарушение сроков пребывания нерезидентам республики грозит принудительное выдворение и запрет на въезд в страну сроком на пять лет.

Ранее пограничная служба Казахстана заявила о росте числа въезжающих в республику россиян через сухопутную границу. На четырех автомобильных пунктах пропуска наблюдается скопление машин, однако ситуация взята под контроль, погранслужба совместно с другими государственными органами обеспечивает порядок и безопасность на переходах. Также организовано взаимодействие с российскими пограничниками.

За день до этого председатель сената республики Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан. Он указал, что власти не будут ограничивать въезд граждан РФ на свою территорию, однако вид на жительство будет оформляться только при наличии необходимых документов.