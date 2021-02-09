В Монголии зарегистрирована вакцина «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/8884bc68-6adf-11eb-9a67-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована ещё в одной стране. Она получила одобрение в Монголии.

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), вакцина была одобрена в соответствии с процедурой разрешения на экстренное использование без дополнительных клинических испытаний в стране. Таким образом, «Спутник V» получил регистрацию уже в 23 странах: в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Ливане, Мьянме, Пакистане, а также в Республике Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины.

Наши партнёры в Монголии решили одобрить вакцину после тщательного рассмотрения данных клинических иссследований «Спутника V», демонстрирующих его высокую эффективность и безопасность, — рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В России массовая вакцинация препаратом стартовала 18 января. По информации на 8 февраля, было выпущено 8,62 млн доз вакцины, из них 5,3 млн было доставлено в регионы.

Ранее 9 февраля стало известно о регистрации препарата в Пакистане. По словам Дмитриева, это особенно важно в связи с тем, что Пакистан является одной из самых населённных стран мира, писал NEWS.ru.