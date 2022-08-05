В МИД КНР заявили о готовности усилить сотрудничество с Россией Глава МИД КНР заявил о готовности усилить сотрудничество с Россией после визита Пелоси

Фото: Министерство иностранных дел России

Сергей Лавров и Ван И

Китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, которые приводит РИА Новости, позиция Москвы по Тайваню свидетельствует о высоком уровне китайско-российского стратегического партнерства и поддержке, которую КНР и Россия оказывают друг другу на международной арене.

Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с РФ, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права, — добавил Ван И.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал искусственной провокацией визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По его словам, прилет американского политика на остров не имел смысла, однако спровоцировал напряженность в регионе вокруг Тайваня. Последовавшие же за этим учения, которые начала армия Китая, Песков назвал суверенным правом страны.