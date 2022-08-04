«Ненужная провокация»: Песков оценил визит Пелоси на Тайвань Песков: визит Пелоси на Тайвань спровоцировал напряженность вокруг острова

Фото: Makoto Lin/Taiwan Presidential/Global Look Press

Нэнси Пелоси (в центре) во время визита на остров Тайвань

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является искусственной провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, прилет американского политика на остров не имел смысла, это была ненужная провокация. Представитель Кремля добавил, что учения, которые начала армия Китая, являются их суверенным правом.

Напряженность в регионе вокруг Тайваня была искусственно спровоцирована. Мы прекрасно понимаем, кем она была спровоцирована. Визитом Ненси Пелоси. Это был совершенно ненужный визит, ненужная провокация. А что касается маневров — то это суверенное право Китая, — сказал Песков.

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к маневрам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива. Пролет авиации связали с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.