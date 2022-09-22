В МИД Китая заявили, что никто не может лишить Россию ее роли в ООН Глава МИД Китая Ван И: никто не может лишить Россию ее важной роли в ООН

Фото: Van Pov/XinHua/Global Look Press

Сергей Лавров и Ван И

Глава МИД Китая Ван И заявил, что никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН. Как постоянный член Совбеза Москва должна и дальше играть эту роль, отметил он на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

Прежде всего, хочу поприветствовать вас и поздравить с тем, что вы все-таки приехали в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН. Хотя ООН и расположена в США, но сама ООН принадлежит всем нам. Россия — постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права, — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в Самарканде на полях саммита ШОС президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали двусторонние отношения. Реализовывать достигнутые на встрече лидеров двух стран решения Ван И готов с Лавровым.

Дипломат указал на глубокие изменения, которые происходят на мировой арене, отметив, что Москва и Пекин вместе могут продвигать инициативы о глобальной безопасности, что позволит сделать мировой порядок более справедливым.

Ранее стало известно, что двоим из десяти членов официальной делегации Сергея Лаврова на Генеральную Ассамблею ООН не выдали визы США, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что РФ высказала свои претензии в связи с этим.