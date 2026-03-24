В квартире на популярном азиатском курорте обнаружили тело россиянина

Тело россиянина нашли в арендованной комнате в Гоа, сообщил Telegram-канал SHOT. В настоящее время проводят расследование для выяснения причин его смерти.

Как отметил канал, мужчина отдыхал на курорте Морджим. На днях к нему приходил владелец комнаты, но россиянин не открыл ему дверь, после чего тот позвонил в полицию. Правоохранители вскрыли комнату и нашли тело мужчины.

Уточняется, что до поездки россиянин жил в Нижнем Новгороде и состоял на учете у нарколога. Во время отдыха на Гоа он вел тревел-блог.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб на Филиппинах из-за сильного течения в океане. Тело мужчины обнаружили спустя 11 часов после пропажи. Трагедия произошла на популярном среди туристов пляже Пука-бич, который известен опасными подводными течениями и большими волнами.

В начале марта россиянка погибла в Индонезии в последний день отпуска из-за мощного течения, которое унесло ее в океан. Родственники организовали перевозку праха женщины в РФ.

Кроме того, сообщалось, что россиянка чуть не погибла во время заплыва на каяке в Таиланде. Женщина ударилась о скалы в районе Пхукета. Туристку спасло наличие жилета и телефона в чехле: россиянка отправила геолокацию близким, по которой ее нашли экстренные службы.