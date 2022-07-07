Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что потребуются дополнительные контакты с Нур-Султаном.

Вряд ли это политически мотивированное, нужно очень внимательно смотреть... По экологическим параметрам было принято решение о приостановке, поэтому здесь, конечно, потребуются дополнительные контакты с нашими казахстанскими партнерами, — сказал Песков.