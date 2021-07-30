В генконсульстве назвали число эвакуированных из Бодрума россиян

Порядка 100 туристов из РФ, эвакуированных из турецкого Бодрума, где бушуют природные пожары, временно размещены в других отелях. Об этом сообщил РИА Новости представитель генконсульства Москвы в Анталье.

Как передаёт агентство, серьёзный очаг возгорания возник 31 июля около 15:00 мск в одном из восточных пригородов Бодрума — районе Кумбахче, в котором находятся несколько отелей. В связи с этим во избежание возможных жертв и пострадавших власти города проводят превентивную эвакуацию местных жителей и туристов.

Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте. По имеющейся у генконсульства информации, среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек, которые находились здесь на организованном отдыхе по линии туроператоров. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым, — пояснили в генконсульстве.

Представитель российской дипмиссии подчеркнул, что эвакуация проводится «организованно и без паники».

Ранее в Бодруме из-за нового природного пожара в регионе эвакуировали постояльцев трёх пятизвёздочных отелей. Огненная стихия, обрушившаяся на турецкие курорты Бодрум и Мармарис, до этого послужила причиной эвакуации других гостиниц.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможной причиной пожаров могли быть поджоги, видео одного из них до этого попало в Интернет. Главными факторами, способствующими распространению стихии, являются жара и сильные ветры.

В результате природных пожаров в Турции пострадали более 400 человек, по меньшей мере шесть погибли.