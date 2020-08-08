В КНР самолёт экстренно вернулся в аэропорт после резкой потери высоты

Вылетевший из китайского города Шэньчжэнь пассажирский самолет Shenzhen Airlines вернулся в аэропорт после того, как подал экстренный сигнал.
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После этого экипаж лайнера взял обратный курс. По данным авиакомпании, самолёт, изначально направлявшийся в город Сиань в центральной части Китая, благополучно приземлился в аэропорту Шэньчжэня. В результате никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.
Ранее NEWS.ru писал о том, что число погибших в катастрофе самолёта Boeing 737, совершившего 7 августа жёсткую посадку в аэропорту индийского Каликута, составило 18 человек. Об этом сообщили в авиакомпании Air India Express.
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