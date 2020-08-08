В КНР самолёт экстренно вернулся в аэропорт после резкой потери высоты

https://static.news.ru/photo/9948a51e-da0c-11ea-917b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Вылетевший из китайского города Шэньчжэнь пассажирский самолет Shenzhen Airlines вернулся в аэропорт после того, как подал экстренный сигнал.

Об этом сообщает телеканал CCTV. По его данным, спустя примерно 25 минут после вылета лайнер начал резко терять высоту и подал экстренный сигнал. В течение двух минут он снизился с 9297 метров до 3733 метров.

После этого экипаж лайнера взял обратный курс. По данным авиакомпании, самолёт, изначально направлявшийся в город Сиань в центральной части Китая, благополучно приземлился в аэропорту Шэньчжэня. В результате никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число погибших в катастрофе самолёта Boeing 737, совершившего 7 августа жёсткую посадку в аэропорту индийского Каликута, составило 18 человек. Об этом сообщили в авиакомпании Air India Express.