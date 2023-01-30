В КНДР заявили о планах Столтенберга создать НАТО для Азии Международник из КНДР Ким Дон Мён: Столтенберг намерен создать азиатскую версию НАТО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Республику Корея и Японию преследует цель создания «азиатской версии» Североатлантического альянса, заявил сотрудник научного общества международной политики КНДР Ким Дон Мён, сообщает агентство ЦТАК. По его словам, нарастающую озабоченность вызывает факт прилета Столтенберга в Азиатско-Тихоокеанский регион, расположенный на большом отдалении от Украины, где идет развязанный НАТО конфликт.

Главное намерение возглавляемой США НАТО состоит в том, чтобы создать азиатскую версию Альянса, служащую поддержанию гегемонии и порядка в сговоре с вассальными силами, — подчеркнул Ким Дон Мён.

По его мнению, можно не сомневаться, что Столтенберг в Южной Корее и Японии будет внушать им «версию об угрозе со стороны Китая». Это поможет ему подчеркнуть необходимость создания «азиатской версии НАТО», заключил эксперт.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что отношения России с Западом не нормализуются после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что западным странам не стоит недооценивать Москву, в распоряжении которой находятся серьезные ресурсы.