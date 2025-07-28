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28 июля 2025 в 17:15

В КНДР впервые вышел сериал о любви и коррупции

Лидер КНДР Ким Чен Ын одобрил выход сериала о любви и коррупции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Северной Корее вышел первый в истории страны телесериал о любви, семейных ссорах и коррупции, сообщает Wall Street Journal. Проект из 22 серий под названием «Новая весна на равнинах Пэхэка» лично одобрил Ким Чен Ын.

Главный герой — чиновник, которого вместе с семьей переводят из города в деревню, чтобы наладить производство продуктов. Его жена страдает от бытовых трудностей и жалуется на местную школу, в которой обучается их сын. Впервые в северокорейском кинематографе герои проявляют эмоции и даже дают взятки.

По словам профессора южнокорейского университета Донгсо Кристофера Мандэя, власти КНДР через сериал признают существующие проблемы, подчеркивая при этом, что справиться с ними способен только нынешний строй.

Ранее министры культуры России и КНДР Ольга Любимова и Сын Чон Гю подписали план культурного сотрудничества на 2025–2027 годы. На переговорах стороны обсудили перспективы развития культурного обмена между двумя странами.

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