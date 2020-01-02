https://static.news.ru/photo/55a93286-2d43-11ea-a430-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В главном сталелитейном городе Китая Таншань объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за смога.

Местное правительство завило об ухудшении погодных условий из-за загрязнения воздуха. «Оранжевый» сигнал тревоги подразумевает сокращение выбросов, а в некоторых случаях и ограничения производства. О снятии ограничений власти объявят отдельно, пишет Reuters.

Ранее из-за лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации. Возгорания привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в Австралии и проблемам со здоровьем среди населения. На юго-востоке страны началась масштабная эвакуация населения, писал NEWS.ru.