В главном сталелитейном городе Китая Таншань объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за смога.
Местное правительство завило об ухудшении погодных условий из-за загрязнения воздуха. «Оранжевый» сигнал тревоги подразумевает сокращение выбросов, а в некоторых случаях и ограничения производства. О снятии ограничений власти объявят отдельно,
Ранее из-за лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс был введён режим чрезвычайной ситуации. Возгорания привели к угрожающему повышению уровня загрязнения воздуха в Австралии и проблемам со здоровьем среди населения. На юго-востоке страны началась масштабная эвакуация населения, писал NEWS.ru.
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