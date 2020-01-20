https://static.news.ru/photo/00097544-3b93-11ea-99e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/Xinhua/Global Look Press

Мужчина с кухонным ножом напал на посетителей больницы в столице Китая.

Об этом сообщает пекинская полиция. По её данным, инцидент произошёл в больнице Чаоян в центре города. В результате нападения четверо получили ранения.

Сам нападавший скрылся с места происшествия. Позже его задержали — им оказался 36-летний мужчина. Среди пострадавших — три сотрудника медучреждения и один посетитель, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что 33-летнего мужчину атаковали неизвестные в центре Санкт-Петербурга, нанеся ему несколько ножевых ранений. Нападавшим не понравился пирсинг их жертвы.