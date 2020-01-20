Мужчина с кухонным ножом напал на посетителей больницы в столице Китая.
Об этом сообщает пекинская полиция. По её данным, инцидент произошёл в больнице Чаоян в центре города. В результате нападения четверо получили ранения.
Сам нападавший скрылся с места происшествия. Позже его задержали — им оказался 36-летний мужчина. Среди пострадавших — три сотрудника медучреждения и один посетитель, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что 33-летнего мужчину атаковали неизвестные в центре Санкт-Петербурга, нанеся ему несколько ножевых ранений. Нападавшим не понравился пирсинг их жертвы.
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