В Китае умерла в возрасте 135 лет самая старая жительница страны

Самая старая жительница Китая, Алимихан Сейти, умерла на 136-м году жизни, сообщило агентство «Синьхуа». Престарелая китаянка вела активный образ жизни и даже помогала в уходе за правнуками.

Как сообщает портал, старейшая гражданка Китая проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Женщина до последнего момента занималась ведением домашнего хозяйства, ей практически не требовалась помощь посторонних, при этом она совершала регулярные прогулки. Несмотря на свой значительный возраст, она ещё была в силах помогать внукам ухаживать за их детьми.

Дом Алимихан Сейти находился в посёлке Кумушерик, который часто в КНР называют «деревней долгожителей»: там и сегодня живёт немало пожилых людей, перешагнувших рубеж в 90 лет. Власти страны стремятся сохранить в этом населённом пункте солидную социальную прослойку людей преклонного возраста. Для воплощения этого правительством регулярно организуются бесплатные медицинские обследования, а гражданам предоставляется при необходимости льготное лечение.

Ранее сообщалось о смерти жительницы Филиппин Франциски Сусано, которая умерла в возрасте 124 лет. Причина смерти женщины не уточняется. При этом в местном управлении здравоохранения особо подчеркнули, что у Сусано не было симптомов вирусных заболеваний.