В Китае умерла в возрасте 135 лет самая старая жительница страны

Самая старая жительница Китая, Алимихан Сейти, умерла на 136-м году жизни, сообщило агентство «Синьхуа». Престарелая китаянка вела активный образ жизни и даже помогала в уходе за правнуками.
Как сообщает портал, старейшая гражданка Китая проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Женщина до последнего момента
Дом Алимихан Сейти находился в посёлке Кумушерик, который часто в КНР называют «деревней долгожителей»: там и сегодня живёт немало пожилых людей, перешагнувших рубеж в 90 лет. Власти страны стремятся сохранить в этом населённом пункте солидную социальную прослойку людей преклонного возраста. Для воплощения этого правительством регулярно организуются бесплатные медицинские обследования, а гражданам предоставляется при необходимости льготное лечение.
Ранее сообщалось о смерти жительницы Филиппин Франциски Сусано, которая умерла в возрасте 124 лет. Причина смерти женщины не уточняется. При этом в местном управлении здравоохранения особо подчеркнули, что у Сусано не было симптомов вирусных заболеваний.