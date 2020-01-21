https://static.news.ru/photo/791b0fc8-3c34-11ea-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: FIERITA_83/twitter.com

В китайском городе Чунцин в тематическом парке сотрудники в честь открытия аттракциона банджи-джампинга сбросили живую свинью с 68-метровой высоты, закрепив её на тросе.

Животное весом около 75 кг отправилось «летать» в одеянии, похожем на плащ Супермена. Что произошло со свиньёй после, не уточняется, по данным местных СМИ, её отправили на скотобойню.

In Chongqing, #China , Chinese farewell the year of pig, so they put a pig to have bungee jump, WTF #Animals pic.twitter.com/Z1RNp9lYS2 — a7s1y (@71Asy) January 19, 2020

В Китае людей не наказывают за жестокое обращение с животными, однако случившееся вызвало критику со стороны пользователей соцсетей, отмечает Global Times.

Ранее NEWS.ru писал, что в Уругвае «шутники» сбросили свинью с вертолёта в бассейн, расположенный на принадлежащем бизнесмену Федерико Альваресу Кастильо участке.