В китайском городе Чунцин в тематическом парке сотрудники в честь открытия аттракциона банджи-джампинга сбросили живую свинью с 68-метровой высоты, закрепив её на тросе.
Животное весом около 75 кг отправилось «летать» в одеянии, похожем на плащ Супермена. Что произошло со свиньёй после, не уточняется, по данным местных СМИ, её отправили на скотобойню.
In Chongqing,— a7s1y (@71Asy)
#China, Chinese farewell the year of pig, so they put a pig to have bungee jump, WTF #Animals pic.twitter.com/Z1RNp9lYS2 January 19, 2020
В Китае людей не наказывают за жестокое обращение с животными, однако случившееся вызвало критику со стороны пользователей соцсетей,
Ранее NEWS.ru писал, что в Уругвае «шутники» сбросили свинью с вертолёта в бассейн, расположенный на принадлежащем бизнесмену Федерико Альваресу Кастильо участке.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен