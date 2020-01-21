Фото: FIERITA_83/twitter.com

В китайском городе Чунцин в тематическом парке сотрудники в честь открытия аттракциона банджи-джампинга сбросили живую свинью с 68-метровой высоты, закрепив её на тросе.

Животное весом около 75 кг отправилось «летать» в одеянии, похожем на плащ Супермена. Что произошло со свиньёй после, не уточняется, по данным местных СМИ, её отправили на скотобойню.

В Китае людей не наказывают за жестокое обращение с животными, однако случившееся вызвало критику со стороны пользователей соцсетей, отмечает Global Times.

Ранее NEWS.ru писал, что в Уругвае «шутники» сбросили свинью с вертолёта в бассейн, расположенный на принадлежащем бизнесмену Федерико Альваресу Кастильо участке.

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