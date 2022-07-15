В Китае рассказали, как обманули Евросоюз в США Global Times: США обманули Евросоюз ради новых санкций против России

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США продолжают призывать Евросоюз вводить антироссийские санкции после того, как ситуация на Украине обострилась. Однако в Вашингтоне испытывают от таких ограничений меньший ущерб, чем партнеры в Европе, сообщает китайское издание Global Times.

По мере усиления санкционного давления Вашингтон, который не так сильно, как Европа, зависит от энергоносителей и торговли с Россией, несет меньший ущерб. Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей, — отметила журналист Сыци Цао.

В Европе уже задумываются, а не «одурачили» ли их США, считает директор Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Ван. При этом директор департамента Европы Китайского института международных исследований Хунцзян Цуй отметил, что подтверждением этого может служить содержание нового пакета антироссийских санкций.

Новый, седьмой пакет санкций Евросоюза может оказаться в значительной степени символическим, — указал он.

Ранее стало известно, что словацкий депутат Европарламента Милан Угрик раскрыл содержание седьмого пакета санкций Запада против России. По его словам, серьёзных ограничений ждать не стоит, новые меры будут нацелены на пересмотр старых и устранение лазеек по их нарушениям.