В Китае предвкушают золотые горы благодаря одному открытию Минприроды КНР сообщило об открытии крупнейшего месторождения золота в стране

На северо-востоке Китая геологи обнаружили крупнейшее в стране месторождение золота с общими запасами драгоценного металла 1,44 тыс. тонн, сообщило в соцсети WeChat Министерство природных ресурсов КНР. Открытие было сделано в провинции Ляонин, где находится рудное тело под названием Дадунгоу.

Согласно данным ведомства, среднее содержание золота в руде является невысоким и составляет 0,56 грамма на одну тонну породы. При этом само месторождение характеризуется значительными размерами, залегая на глубине от 115 до 913 метров и имея протяженность более 3,1 тыс. километров.

В заявлении подчеркивается, что реализация данного проекта окажет существенное влияние на укрепление стратегических золотых резервов страны. Успешное освоение месторождения также имеет большое значение для формирования в Ляонине центра золотодобычи, который будет соответствовать мировым стандартам.

