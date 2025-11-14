Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Китае предвкушают золотые горы благодаря одному открытию

Минприроды КНР сообщило об открытии крупнейшего месторождения золота в стране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На северо-востоке Китая геологи обнаружили крупнейшее в стране месторождение золота с общими запасами драгоценного металла 1,44 тыс. тонн, сообщило в соцсети WeChat Министерство природных ресурсов КНР. Открытие было сделано в провинции Ляонин, где находится рудное тело под названием Дадунгоу.

Согласно данным ведомства, среднее содержание золота в руде является невысоким и составляет 0,56 грамма на одну тонну породы. При этом само месторождение характеризуется значительными размерами, залегая на глубине от 115 до 913 метров и имея протяженность более 3,1 тыс. километров.

В заявлении подчеркивается, что реализация данного проекта окажет существенное влияние на укрепление стратегических золотых резервов страны. Успешное освоение месторождения также имеет большое значение для формирования в Ляонине центра золотодобычи, который будет соответствовать мировым стандартам.

Ранее компания Neptune Energy сообщала, что Германия может стать независимым игроком на международном рынке сырьевых ресурсов после обнаружения крупного месторождения лития в Альтмарке. Находка может принести стране миллиарды евро, поскольку месторождение содержит приблизительно 43 млн тонн эквивалента карбоната лития.

