В Китае озвучили «леденящие душу» подробности ЧП на «Северных потоках» Huanqiu: мир должен пересмотреть свои взгляды на США после подрыва «Северных потоков»

Всплывшие благодаря американскому журналисту Сеймуру Хершу подробности о предполагаемой причастности США к взрывам на газопроводах «Северный поток» холодят душу, написали обозреватели китайского издания Huanqiu. Авторы статьи пришли к выводу, что международное сообщество обязано отреагировать на вскрывшиеся факты, несмотря на сопротивление ряда стран. Мир должен пересмотреть свое отношение к США после этих диверсий, говорится в материале.

Всплывшие подробности холодят душу. Так, сообщается, что США тайно планировали это дело с конца 2021 года, задолго до начала российско-украинского конфликта. <...> Вашингтон сосредоточился не на том, взрывать ли «Северный поток», а на том, как не оставить после себя никаких улик. Поэтому исполнение было тщательно спланировано с точки зрения того, кто, где и когда это сделает, — написали китайские публицисты.

Авторы заключили, что с подрывом «Северных потоков» был разрушен «единственный мост для построения общей безопасности в Европе». Таким образом западноевропейские страны сделали выбор в пользу глубокой привязки к США на распутье конфликта между РФ и Украиной, указано в статье.

Ранее Херш опубликовал на своем сайте масштабное расследование, из которого следует, что США тщательно планировали диверсию на газопроводах «Северный поток». По его данным, в операции участвовали водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, которые установили на трубах взрывчатку с дистанционным управлением, и спустя три месяца привели ее в действие.