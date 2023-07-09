В Китае ожидают визита Валентины Матвиенко с 9 по 12 июля

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предположительно возглавит делегацию России на очной сессии межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием и Всекитайским собранием народных представителей, сообщает китайское информационное агентство Xinhua. Встреча пройдет в КНР с 9 по 12 июля.

Поездка планируется по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Другие детали предстоящего визита российской делегации в Пекин не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Китай потратил на военные нужды $298 млрд. Страна заняла вторую строчку рейтинга Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI по количеству военных расходов. Первое место — у США. Россия заняла пятую строчку рейтинга.

Ранее китайский журналист Сюй Хайюнь в своей статье предупредил страны Европы и мира о расплате за развитие конфликта между Украиной и Россией, который провоцирует НАТО. Он отметил, что из-за обострения конфликта в мире наступили продовольственный и энергетический кризисы и если такая тенденция продолжится — неизбежно появятся новые последствия.